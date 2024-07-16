Стався збій роботи обладнання на одному з енергооб’єктів. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n197338-stavsya-zbiy-roboty-obladnannya-na-odnomu-z-energoobiektiv-ie-deficyt-energiyi.html

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Збій роботи обладнання на одному з енергетичних об'єктів України стався вночі, 16 липня.

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Внаслідок аварії збільшився дефіцит енергії в системі. Тому сьогодні будуть діяти чотири черги графіків відключень впродовж всієї доби. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

Зазначається, що о 10.00 енергетики віддали команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, в обласних ДТЕК повідомили, що запроваджуються аварійні відключення в Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У цих регіонах не діють графіки погодинних відключень.