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Ракурс
Стався збій роботи обладнання на одному з енергооб’єктів. Фото: ОП

Стався збій роботи обладнання на одному з енергооб'єктів — є дефіцит енергії

16 лип 2024, 12:18
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Збій роботи обладнання на одному з енергетичних об'єктів України стався вночі, 16 липня.


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Внаслідок аварії збільшився дефіцит енергії в системі. Тому сьогодні будуть діяти чотири черги графіків відключень впродовж всієї доби. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

Зазначається, що о 10.00 енергетики віддали команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, в обласних ДТЕК повідомили, що запроваджуються аварійні відключення в Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У цих регіонах не діють графіки погодинних відключень.

Джерело: Ракурс


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