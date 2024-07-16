Аварійні відключення світла запровадили в низці областей. Фото:

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Аварійні відключення світла запровадили у низці областей України

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У вівторок, 16 липня, графіки погодинних відключень не діють. Тому аварійно світло вимикають у чотирьох регіонах — Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Про це повідомили в обласних ДТЕК.

Енергетики зауважили, що це не графіки погодинних відключень, а аварійні відключення, які застосовуються для стабілізації ситуації в енергосистемі. Вони не можуть бути спрогнозовані заздалегідь.

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» заявляли, що 16 липня заходи обмеження споживання діятимуть упродовж усієї доби. З 00.00 до 2.00 і з 16.00 до 00.00 обленерго мали застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть долучені три черги.

Крім того, енергетики заявляли про скасування аварійних відключень світла у Харківській області. Регіон мав повернутися до графіка погодинних відключень.