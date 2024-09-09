Фургон со скотом и людьми врезался в автоцистерну в Нигерии – 50 погибших

https://racurs.ua/n199130-furgon-so-skotom-i-ludmi-vrezalsya-v-avtocisternu-v-nigerii-50-pogibshih.html

Ракурс

У Нігерії як мінімум 48 людей загинули внаслідок того, що фургон зі худобою та людьми врізався в автоцистерну.

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Автокатастрофа сталася у штаті Нігер. Внаслідок зіткнення вантажівки з автоцистерною та фургона, що перевозила людей і худобу, щонайменше 48 людей загинули. Також у пожежі, яка почалася після аварії, згоріло понад 50 голів худоби.

Людей, які обгоріли до невпізнання, поховали неподалік місця аварії. Губернатор штату Нігер Мохаммед Умару Баго висловив глибоку скорботу у зв’язку з інцидентом.

Нігер — це найбільш густонаселений штат Нігерії, де загалом проживає близько 220 мільйонів людей. У Нігерії часто трапляються серйозні дорожні аварії з великою кількістю загиблих. На думку експертів, основні причини цього — необережне водіння, погані дорожні умови та незадовільний стан багатьох транспортних засобів.

А через відсутність ефективної залізничної системи для транспортування вантажів аварії зі смертельними наслідками трапляються на більшості головних доріг у Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки.