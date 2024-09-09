Украина проведет в сентябре два важных международных мероприятия

https://racurs.ua/n199134-ukraina-provedet-v-sentyabre-dva-vajnyh-mejdunarodnyh-meropriyatiya.html

Ракурс

Україна готує у вересні два важливих міжнародних заходи.

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Ідеться про саміт «Кримської платформи», який відбудеться 11 вересня. А команда першої леді Олени Зеленської організовує саміт перших леді та джентльменів, який також відбудеться цього тижня.

Про такі анонси подій повідомив 9 вересня у зверненні до українців президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 вересня МЗС України очолив Андрій Сибіга.

Новопризначений очільник МЗС відкликав тимчасового повіреного України у Грузії Михайла Харишина.

Сибіга пояснив своє рішення тим, що «посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни». Прем'єр-міністр Грузії стверджує, що тимчасового повіреного відкликали через те, що він закуповував у посольство пральні машини.