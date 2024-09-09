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Україна проведе у вересні два важливих міжнародних заходи
Україна проведе у вересні два важливих міжнародних заходиhttps://racurs.ua/ua/n199134-ukrayina-provede-u-veresni-dva-vajlyvyh-mijnarodnyh-zahody.htmlРакурс
Україна готує у вересні два важливих міжнародних заходи.
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Ідеться про саміт «Кримської платформи», який відбудеться 11 вересня. А команда першої леді Олени Зеленської організовує саміт перших леді та джентльменів, який також відбудеться цього тижня.
Про такі анонси подій повідомив 9 вересня у зверненні до українців президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 5 вересня МЗС України очолив Андрій Сибіга.
Новопризначений очільник МЗС відкликав тимчасового повіреного України у Грузії Михайла Харишина.
Сибіга пояснив своє рішення тим, що «посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни». Прем'єр-міністр Грузії стверджує, що тимчасового повіреного відкликали через те, що він закуповував у посольство пральні машини.
За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. […] Йдеться про пральні машини, — сказав прем'єр-міністр.