Киев может остаться без основного источника поставки питьевой воды из-за загрязнения Десны

https://racurs.ua/n199163-kiev-mojet-ostatsya-bez-osnovnogo-istochnika-postavki-pitevoy-vody-iz-za-zagryazneniya-desny.html

Ракурс

Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води через забруднення Десни.

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Про це 10 вересня сказав в ефірі «Еспресо» заступник директора «Київводоканалу» Володимир Костюк.

Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці, — пояснив заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк.

На жаль, органічне забруднення продовжується. Розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова.

Змоделювати яка вода прийде на водозабір через чотири-п'ять днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів, — говорить Костюк.

Якщо наявні технології не зможуть очистити воду, доведеться відмовитися від водопостачання Деснянських водопровідних станцій і перейти на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела.

Але вони не покриють 100% потреб Києва у питній воді.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що пляма забруднення з Десни може досягти Києва, а це загроза для 60% міста.

Ця левова частина столиці, яка може постраждати як раз забезпечується водою з Деснянської водозабірної станції. Зокрема, більше 80 млн грн збитків та приблизно 26 тонн риби загинуло внаслідок забруднення Сейму та Десни.