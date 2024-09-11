Дебаты в США - у Трампа был плохой вечер, он попадал в ловушки Гаррис

https://racurs.ua/n199171-debaty-v-ssha-u-trampa-byl-plohoy-vecher-on-popadal-v-lovushki-garris.html

Ракурс

У США відбулися перші дебати кандидатів у президенти США — республіканця Дональда Трампа та демократки Камали Гарріс.

.

У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити, — сказав після дебатів аналітик Fox News

Брит Г’юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г’юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.

Однак сам Трамп назвав ці дебати — найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово «Перемога‎".

За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.

Що сказали кандидати про війну росії з Україною

Дональд Трамп:

Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо. Я знаю дуже добре Зеленського і путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена. Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом. Війна України з росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.

Він також знову стверджував, що нібито якби він був президентом, то путін не вторгся б в Україну.

На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».

Камала Гарріс:

Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом. Якби Трамп був президентом, путін зараз сидів би у Києві. Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч. Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.

путін сидів би в Києві і дивився на решту Європи, починаючи з Польщі, — сказала вона зазначивши, «як швидко ви здалися б заради прихильності і того, що ви вважаєте дружбою з диктатором, який, як відомо, зʼїв би вас на обід.

Камала заявила, що світові лідери сміються з Дональда, а він додав, що його поважали РФ, Китай і КНДР.

Гарріс наголосила на своєму плані підвищення доступності житла і податкових знижках. Трамп пропонував ввести 10—20% мита на майже все, що імпортується до США.

Трамп повторив розвінчаний міф про гаїтянських іммігрантів, які їдять котів і собак у Спрінгфілді, штат Огайо, Гарріс глузливо розсміялася.

Експрезидент захищав заборону абортів, а віцепрезидентка вважає, що він не має вказувати жінці, що робити зі своїм тілом.