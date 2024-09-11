Ракурсhttps://racurs.ua/
Дебаты в США - у Трампа был плохой вечер, он попадал в ловушки Гаррис
Дебаты в США — у Трампа был плохой вечер, он попадал в ловушки Гаррисhttps://racurs.ua/n199171-debaty-v-ssha-u-trampa-byl-plohoy-vecher-on-popadal-v-lovushki-garris.htmlРакурс
У США відбулися перші дебати кандидатів у президенти США — республіканця Дональда Трампа та демократки Камали Гарріс.
.
У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити, — сказав після дебатів аналітик Fox News
Брит Г’юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г’юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.
Однак сам Трамп назвав ці дебати — найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово «Перемога".
За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.
Що сказали кандидати про війну росії з Україною
Дональд Трамп:
Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.
Я знаю дуже добре Зеленського і путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.
Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.
Війна України з росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.
Він також знову стверджував, що нібито якби він був президентом, то путін не вторгся б в Україну.
На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».
Камала Гарріс:
Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.
Якби Трамп був президентом, путін зараз сидів би у Києві.
Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.
Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.
путін сидів би в Києві і дивився на решту Європи, починаючи з Польщі, — сказала вона зазначивши, «як швидко ви здалися б заради прихильності і того, що ви вважаєте дружбою з диктатором, який, як відомо, зʼїв би вас на обід.
Камала заявила, що світові лідери сміються з Дональда, а він додав, що його поважали РФ, Китай і КНДР.
Гарріс наголосила на своєму плані підвищення доступності житла і податкових знижках. Трамп пропонував ввести 10—20% мита на майже все, що імпортується до США.
Трамп повторив розвінчаний міф про гаїтянських іммігрантів, які їдять котів і собак у Спрінгфілді, штат Огайо, Гарріс глузливо розсміялася.
Експрезидент захищав заборону абортів, а віцепрезидентка вважає, що він не має вказувати жінці, що робити зі своїм тілом.
Загрузка...