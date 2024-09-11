В центре Киева избили митрополита Симферопольского и Крымского Климента

https://racurs.ua/n199178-v-centre-kieva-izbili-mitropolita-simferopolskogo-i-krymskogo-klimenta.html

Ракурс

У центрі Києва увечері 10 вересня побили митрополита Сімферопольський і Кримського Климента.

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Крім того, що він служить в церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних Сил України.

Климент приїхав до Києва на запрошення «Кримської платформи».

Близько 23.00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити.

Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: «Владико, благословіть!»

Тому, як вважає Климент, напад був спланований.

Поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження.

Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом, — йдеться у повідомленні Національної поліції.

Інцидент трапився поруч із Головним управлінням Нацполу у Києві.