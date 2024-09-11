Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В россии подростки по заказу подожгли вертолет Ми-8

В россии подростки по заказу подожгли вертолет Ми-8 (ФОТО)

11 сен 2024, 10:35
999

У росії підлітки в аеропорту Ноябрська в Ямало-Ненецькому автономному окрузі за замовленням підпалили вертоліт Мі-8.


.

Про це повідомляє ресурс BAZA.

Подія сталася в ніч на 11 вересня на аеродромі Ноябрська, коли двоє неповнолітніх через дірку в паркані пробралися на територію. Двом хлопцям віком 13 і 14 років пообіцяли 5 мільйонів рублів за підпал гелікоптера.

Підпалили за допомогою цигарки, яку підлітки закинули всередину Мі-8, і вертоліт вибухнув через пожежу.

Знищений вогнем гелікоптер Мі-8, фото - BAZA

Один із неповнолітніх зазнав сильних опіків обличчя, через що їм довелося викликати швидку допомогу.

Вже у лікарні хлопців затримали, де вони зізналися у скоєному злочині.

Також вони повідомили, що на замовлення підпалили раніше вишку телефонного зв’язку, за що отримали 30 тисяч рублів.

Внаслідок пожежі та вибуху гелікоптер Ми-8 був повністю знищений, від нього залишилася тільки хвостова балка.

Знищений вогнем гелікоптер Мі-8, фото - BAZA

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров