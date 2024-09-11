У росії підлітки за замовленням підпалили вертоліт Мі-8

https://racurs.ua/ua/n199180-u-rosiyi-pidlitky-za-zamovlennyam-pidpalyly-vertolit-mi-8-foto.html

Ракурс

У росії підлітки в аеропорту Ноябрська в Ямало-Ненецькому автономному окрузі за замовленням підпалили вертоліт Мі-8.

.

Про це повідомляє ресурс BAZA.

Подія сталася в ніч на 11 вересня на аеродромі Ноябрська, коли двоє неповнолітніх через дірку в паркані пробралися на територію. Двом хлопцям віком 13 і 14 років пообіцяли 5 мільйонів рублів за підпал гелікоптера.

Підпалили за допомогою цигарки, яку підлітки закинули всередину Мі-8, і вертоліт вибухнув через пожежу.

Один із неповнолітніх зазнав сильних опіків обличчя, через що їм довелося викликати швидку допомогу.

Вже у лікарні хлопців затримали, де вони зізналися у скоєному злочині.

Також вони повідомили, що на замовлення підпалили раніше вишку телефонного зв’язку, за що отримали 30 тисяч рублів.

Внаслідок пожежі та вибуху гелікоптер Ми-8 був повністю знищений, від нього залишилася тільки хвостова балка.