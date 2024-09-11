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Ракурс
Реке Днепр угрозы загрязнения от Сейма и Десны нет, — КГГА

Реке Днепр угрозы загрязнения от Сейма и Десны нет, — КГГА

11 сен 2024, 11:28
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Річці Дніпро загрози забруднення від Сейму та Десни немає, Києву наразі теж нічого не загрожує.


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Про це зазначили в КМДА під час прес-брифінгу 11 вересня директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук і голова правління — генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Олег Лисюк.

Через забруднення Сейму та частково Десни присутній неприємний запах.

Від запаху влада планує позбавлятися активованим вугіллям, яке прибуде в Україну в пʼятницю від партнерів.

Концентрація забруднення Дніпра, в разі його потрапляння туди, буде настільки маленька, що її не відчують навіть очисні споруди. Наразі киянам немає про що турбуватись, в разі небезпеки — попередження буде за добу.

Міністерка довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук також запевнила, що ситуація є контрольованою.

Посилений моніторинг стану води проводиться щоденно Держводагенством, і водоканалом на водозаборах і вище по течії. Забруднення поступово розбавлюється, ми фіксуємо цей процес. Хочу запевнити, що ситуація контрольована, — зазначила Гринчук.

Источник: Ракурс


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