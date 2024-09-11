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Ракурс
Золотые и серебряные медали для выпускников школ хотят отменить

Золотые и серебряные медали для выпускников школ хотят отменить

11 сен 2024, 13:39
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Золоті і срібні медалі для випускників шкіл хочуть скасувати.


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Комітет освіти, науки та іновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету.

Про те, що у Раді рекомендують скасувати видачу золоті та срібні медалі у школах, повідомила секретар комітету Наталія Піпа.

Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах, — зазначила депутатка.

За її словами, це рішення допоможе зекономити кошти держбюджету.

За 5 років було виготовлено більше 66 тисяч медалей. За 2024 рік їх виготовили в два рази (!!!) більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів — зменшилась.

Піпа робить висновок: кількість медалей не відображає якості освіти.

Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі і більше як 1 млн грн на срібні медалі.

Нагадаємо, що після запровадження ЗНО та згодом НМТ ці медалі не давали переваг при вступі до вишу.

Источник: Ракурс


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