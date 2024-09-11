Энтони Блинкен и Дэвид Лемми, фото: «Северодонецк Онлайн»

https://racurs.ua/n199199-blinken-i-lemmi-provodyat-press-konferenciu-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, котрі сьогодні, 11 вересня, перебувають з візитом у Києві, проводять прес-конференцію.

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У ній також бере участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Серед тем для обговорення — військова допомога Україні.

Нагадаємо, Блінкен та Леммі сьогодні поїздом прибули до Києва, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та урядовцям. За інформацією ЗМІ, Блінкен, зокрема, мав торкнутися питання дозволу використовувати ракети ATACMS по території рф без обмежень.