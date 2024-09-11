Ракурсhttps://racurs.ua/
Сбитый российский дрон, фото: ГПСУ
Саперы автоматным огнем сбили вражеский беспилотник на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199201-sapery-avtomatnym-ognem-sbili-vrajeskiy-bespilotnik-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери вполювали ворожий дрон.
.
Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі бригади «Гарт».
Зазначається, що ворожий безпілотник навідався до бійців бригади «Гарт» з позивними «Мангал» і «Щур» під час виконання ними бойового завдання з мінування території.
Ми побачили цей дрон ще коли йшли до місця мінування. Збивати не стали, бо були неподалік від машини і побоялися, що засіче не лише нас, а й місцезнаходження автівки. «Пташка» тоді покружляла трохи і полетіла собі. Ми зробили свою роботу і під ранок поверталися назад. Тоді знову почули характерний звук, а за кілька секунд розвідувальний дрон противника вже висів над нами. Вогонь відкрили миттєво, вийшло якось синхронно. Навіть не знаю хто з нас влучив, — розповів сапер «Мангал».
Безпілотник відшукали, тепер він служитиме захисникам України.
Загрузка...