На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери вполювали ворожий дрон.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі бригади «Гарт».

Зазначається, що ворожий безпілотник навідався до бійців бригади «Гарт» з позивними «Мангал» і «Щур» під час виконання ними бойового завдання з мінування території.

Ми побачили цей дрон ще коли йшли до місця мінування. Збивати не стали, бо були неподалік від машини і побоялися, що засіче не лише нас, а й місцезнаходження автівки. «Пташка» тоді покружляла трохи і полетіла собі. Ми зробили свою роботу і під ранок поверталися назад. Тоді знову почули характерний звук, а за кілька секунд розвідувальний дрон противника вже висів над нами. Вогонь відкрили миттєво, вийшло якось синхронно. Навіть не знаю хто з нас влучив, — розповів сапер «Мангал».