Россияне нанесли медицинской инфраструктуре Украины ущерб на 7 млрд долларов

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Россияне нанесли медицинской инфраструктуре Украины ущерб на 7 млрд долларовhttps://racurs.ua/n199206-rossiyane-nanesli-medicinskoy-infrastrukture-ukrainy-uscherb-na-7-mlrd-dollarov.htmlРакурс
росія з початку повномасштабного вторгнення завдала медичній інфраструктурі України збитків на суму щонайменше 7 млрд дол. США, понад 100 українських медиків загинули.
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Про це під час конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Ляшко зазначив, що по всій Україні пошкоджено або зруйновано 715 медзакладів.
Пошкоджено або знищено 1 тис. 877 об'єктів:
- 1 тис. 657 пошкоджено;
- 220 повністю зруйновані та не підлягають відновленню.
При цьому отримати інформацію про стан лікарень на непідконтрольній території наразі неможливо.
Крім того, росія пошкодила в Україні:
- 876 аптечних пунктів, 67 знищила повністю;
- щонайменше 20% машин екстреної медичної допомоги.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
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