Россияне нанесли медицинской инфраструктуре Украины ущерб на 7 млрд долларов

Рашисты нанесли мединфраструктуре Украины ущерб на миллиарды долларов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n199206-rossiyane-nanesli-medicinskoy-infrastrukture-ukrainy-uscherb-na-7-mlrd-dollarov.html

росія з початку повномасштабного вторгнення завдала медичній інфраструктурі України збитків на суму щонайменше 7 млрд дол. США, понад 100 українських медиків загинули.

.

Про це під час конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ляшко зазначив, що по всій Україні пошкоджено або зруйновано 715 медзакладів.

Пошкоджено або знищено 1 тис. 877 об'єктів:

1 тис. 657 пошкоджено;

220 повністю зруйновані та не підлягають відновленню.

При цьому отримати інформацію про стан лікарень на непідконтрольній території наразі неможливо.

Крім того, росія пошкодила в Україні:

876 аптечних пунктів, 67 знищила повністю;

щонайменше 20% машин екстреної медичної допомоги.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»