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Рашисты нанесли мединфраструктуре Украины ущерб на миллиарды долларов, фото: «Укринформ»

Россияне нанесли медицинской инфраструктуре Украины ущерб на 7 млрд долларов

11 сен 2024, 22:40
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росія з початку повномасштабного вторгнення завдала медичній інфраструктурі України збитків на суму щонайменше 7 млрд дол. США, понад 100 українських медиків загинули.


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Про це під час конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ляшко зазначив, що по всій Україні пошкоджено або зруйновано 715 медзакладів.

Пошкоджено або знищено 1 тис. 877 об'єктів:

  • 1 тис. 657 пошкоджено;
  • 220 повністю зруйновані та не підлягають відновленню.

При цьому отримати інформацію про стан лікарень на непідконтрольній території наразі неможливо.

Крім того, росія пошкодила в Україні:

  • 876 аптечних пунктів, 67 знищила повністю;
  • щонайменше 20% машин екстреної медичної допомоги.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Источник: Ракурс


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