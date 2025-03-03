Сброс крови из дрона: "Азов" показал историю переливания в траншее и сверхсложную эвакуацию

https://racurs.ua/n204498-sbros-krovi-iz-drona-azov-pokazal-istoriu-perelivaniya-v-transhee-i-sverhslojnuu-evakuaciu.html

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Бригада «Азов» показала відео історії переливання крові в траншеї та надскладну евакуацію пораненого бійця.

Після стрілецького бою з окупантами укриття азовців потрапило під обстріл. Один з бійців, який до цього ліквідував ворога, отримав важке поранення в шию.

Медики 12-ої бригади «Азов» прийняли рішення: скинути з дрона кров для переливання, щоб виграти час для евакуації пораненого.

Далі — ще один важкий етап. Окупанти атакували евак з FPV-дронів, скидів і ствольної артилерії. Попри все, бійця вдалося вивезти з поля бою.

«Азов» показав дії героїчних медиків 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».