ВСУ отбивают атаку оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199235-zahvatchiki-pytautsya-zanyat-seruu-zonu-na-ostrovah-i-uste-dnepra-tavriya.html

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На Придніпровському напрямку росіяни різко збільшили кількість штурмів.

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Станом на 16.00 четверга, 12 вересня, було два ворожі штурми. А 11 вересня ворог сім разів намагався йти вперед. А всього протягом останнього тижня було близько 60 атак. Порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз фіксується різке загострення. Про це речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив в ефірі телемарафону.

Українські Сили оборони все ще утримують плацдарми на лівому березі Дніпра — це село Кринки та ще близько семи локацій.

Однак окупанти залучають значні зусилля, щоб зайняти сіру зону на островах, або гирлі річки. На цих ділянках бойові дії дещо ускладнені потребами в логістиці за допомогою човнів та гідроциклів.

За словами Лиховія, велика кількість російських плавзасобів знищується кожного дня. Ворог при цьому зазнає великих страт.

Нагадаємо, 10 вересня в ОСУВ «Таврія» заявили, що російські окупанти значно збільшили кількість штурмів та обстрілів на півдні України. Найбільше росіяни почали тиснути на позиції Сил оборони на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.