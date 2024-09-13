Трамп отказался от еще одних дебатов с Харрис

https://racurs.ua/n199238-tramp-otkazalsya-ot-esche-odnih-debatov-s-harris.html

Ракурс

Кандидат Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в ще одних дебатах із Камалою Гарріс. Оскільки, на його думку, він виграв попередні дебати.

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Коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст: «Я хочу реваншу»… Я виграв дебати проти радикальної кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і вона закликала до нових… Третіх дебатів не буде! — наголосив Трамп.

У Truth Social Трамп додав, що у вівторок саме він переміг у дебатах з Гарріс, незважаючи на те, що переважна більшість опитувань показують протилежне.

Трамп послався на численні опитування в соціальних мережах, у тому числі опубліковане C-SPAN, які показали, що він досяг кращих результатів, ніж Гарріс.

Натомість Гарріс висловила своє бажання знову зустрітися з колишнім президентом:

Я вважаю, що ми зобов’язані перед виборцями провести ще одні дебати, тому що ці вибори і те, що стоїть на кону, є надзвичайно важливими.

Штаб кандидатки також майже одразу закликав до повторних дебатів між двома кандидатами.

Експрес-опитування CNN показало, що 63% спостерігачів за дебатами сказали, що саме Гарріс перемогла у них.

Про перемогу Трампа говорять тільки 37% опитаних.

Трамп і Гарріс напередодні уперше після своєї зустрічі на дебатах провели передвиборчі мітинги в ключових штатах.

Гарріс провела два мітинги в Північній Кароліні, а Трамп виступив перед виборцями в Аризоні.

Трамп на мітингу в Аризоні знову повторив, що дебатів не буде.

Тим часом американський Tiktok вибухнув новим трендом після дивного висловлювання Трампа на дебатах.

У соцмережі американці жартома «готують» котів та собак після того, як Трамп на дебатах проти Камали Гарріс заявив, що мігранти у США нібито їдять домашніх тварин.

У Спрінгфілді вони їдять собак. Люди, які приїхали. Вони їдять кішок. Їдять домашніх улюбленців людей, які живуть у місті. Це відбувається в нашій країні. Це сором, — сказав у розпалі дебатів республіканець, який таким чином хотів звинуватити демократів у неефективній міграційній політиці.

Зазначимо, що слова Трампа прозвучали на тлі повідомлень в соцмережах про те, що мігранти з Гаїті нібито викрадають домашніх улюбленців і готують із них їжу, але місцева влада і поліція виступили зі спростуваннями цієї інформації. Ведучий дебатів нагадав Трампу про це, а той пообіцяв «розібратися». Однак американці не оминули палку репліку кандидата у президенти і згодом вона переросла у жарт та численні меми.