На борту судна с украинским зерном, которое атаковала россия, находились 22 члена экипажа

https://racurs.ua/n199241-na-bortu-sudna-s-ukrainskim-zernom-kotoroe-atakovala-rossiya-nahodilis-22-chlena-ekipaja.html

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На борту судна з українським зерном, яке атакувала росія, було 22 члени екіпажу.

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За даними берегової охорони, судно перебувало у виключній економічній зоні Румунії, за 55 кілометрів від міста Сфанту-Георге, коли стався вибух. Ніхто з екіпажу не постраждав, а вибух не вплинув на здатність судна рухатися, повідомляє Радіо Свобода.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що судно прямувало до Єгипту. росія використала бомбардувальники Ту-22 для запуску ракет близько 23.00 11 вересня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар «нахабною атакою на свободу судноплавства і глобальну продовольчу безпеку».

Україна — один із провідних світових виробників й експортерів зерна, щомісяця відправляє близько чотирьох мільйонів тонн зерна Чорноморським коридором.

Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі — по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат. Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України — захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет, — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Грудневі ф’ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучення російської ракети в зерновоз у Чорному морі, як тільки судно вийшло з українських територіальних вод, повідомляє Bloomberg.

В агентстві зазначають, що коливання цін на ринках зерна через події у Чорному морі були характерними у 2022 році.

Сьогоднішня атака рф на зерновоз відбулася на тлі низьких урожаїв пшениці у провідних країнах-виробниках та очікуваного скорочення постачання експортерами.