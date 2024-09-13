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Ракурс
В обмен с россиянами попали "азовцы", эта группа преимущественно из женщин

На обмен с россиянами попали «азовцы», эта группа преимущественно из женщин (ФОТО)

13 сен 2024, 14:30
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15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» Нацгвардії, а зараз 12-ї бригади «Азов» повертаються додому після понад двох років полону.


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Про це повідомила 13 вересня керівниця патронатної служби азовців Олена Толкачова

За її словами, «азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок.

Крім того, з російського полону повернувся в Україну 27-річний Дмитро Селютін із Луцька, повідомила в соцмережах мама захисника Наталія Ніколаєва.

Чоловік — оборонець Маріуполя, бойовий медик 36-ї окремої бригади морської піхоти, який перебував у полоні рф 29 місяців.

Серед звільнених — військовий медик Віктор Івчук, Герой України, та Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала у Крим до свого хворого батька.

Источник: Ракурс


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