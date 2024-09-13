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В обмен с россиянами попали "азовцы", эта группа преимущественно из женщин
На обмен с россиянами попали «азовцы», эта группа преимущественно из женщин (ФОТО)https://racurs.ua/n199255-v-obmen-s-rossiyanami-popali-azovcy-eta-gruppa-preimuschestvenno-iz-jenschin-foto.htmlРакурс
15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» Нацгвардії, а зараз 12-ї бригади «Азов» повертаються додому після понад двох років полону.
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Про це повідомила 13 вересня керівниця патронатної служби азовців Олена Толкачова
За її словами, «азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок.
Крім того, з російського полону повернувся в Україну 27-річний Дмитро Селютін із Луцька, повідомила в соцмережах мама захисника Наталія Ніколаєва.
Чоловік — оборонець Маріуполя, бойовий медик 36-ї окремої бригади морської піхоти, який перебував у полоні рф 29 місяців.
Серед звільнених — військовий медик Віктор Івчук, Герой України, та Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала у Крим до свого хворого батька.
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