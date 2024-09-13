На обмін з росіянами потрапили "азовці", це група переважно з жінок

https://racurs.ua/ua/n199255-na-obmin-z-rosiyanamy-potrapyly-azovci-ce-grupa-perevajno-z-jinok-foto.html

Ракурс

15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» Нацгвардії, а зараз 12-ї бригади «Азов» повертаються додому після понад двох років полону.

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Про це повідомила 13 вересня керівниця патронатної служби азовців Олена Толкачова

За її словами, «азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок.

Крім того, з російського полону повернувся в Україну 27-річний Дмитро Селютін із Луцька, повідомила в соцмережах мама захисника Наталія Ніколаєва.

Чоловік — оборонець Маріуполя, бойовий медик 36-ї окремої бригади морської піхоти, який перебував у полоні рф 29 місяців.

Серед звільнених — військовий медик Віктор Івчук, Герой України, та Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала у Крим до свого хворого батька.