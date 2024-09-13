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Ракурс
Российские дроны и ракеты продолжают угрожать АЭС, фото: «Голос України»

Рядом с АЭС за месяц пролетели более 100 российских дронов и ракет — Энергоатом

13 сен 2024, 16:58
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Понад 100 російських БПЛА та ракет пролетіло поруч із українськими АЕС за менше ніж місяць.


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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомила прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що за останні кілька тижнів було зафіксовано проліт неподалік українських АЕС:

  • понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки;
  • понад 30 ворожих крилатих ракет.

Такі дії росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об'єктам, — наголошують в «Енергоатомі».

У компанії зазначають, що про кожен такий факт надають інформацію відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити рф припинити створювати загрози атомним станціям України, — наголошує керівник «Енергоатома» Петро Котін.

Источник: Ракурс


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