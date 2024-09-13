Рядом с АЭС за месяц пролетели более 100 российских дронов и ракет — Энергоатомhttps://racurs.ua/n199259-ryadom-s-aes-za-mesyac-proleteli-bolee-100-rossiyskih-dronov-i-raket-energoatom.htmlРакурс
Понад 100 російських БПЛА та ракет пролетіло поруч із українськими АЕС за менше ніж місяць.
Про це сьогодні, 13 вересня, повідомила прес-служба «Енергоатому».
Зазначається, що за останні кілька тижнів було зафіксовано проліт неподалік українських АЕС:
- понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки;
- понад 30 ворожих крилатих ракет.
Такі дії росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об'єктам, — наголошують в «Енергоатомі».
У компанії зазначають, що про кожен такий факт надають інформацію відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити рф припинити створювати загрози атомним станціям України, — наголошує керівник «Енергоатома» Петро Котін.