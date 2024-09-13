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Ракурс
В российской армии возросло дезертирство, фото: РИА «Мелитополь»

Дезертирство в российской армии резко возросло — ЦНС

13 сен 2024, 19:52
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На тимчасово окупованій Луганщині збільшилася кількість дезертирів серед розміщених там російських військових.


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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що про збільшення кількості дезертирів свідчать рейди російської військової поліції, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини.

Зокрема, в Старобільську поліціянти загарбників влаштовують перевірку документів ледве не кожному перехожому чоловічої статі, — наголошують у ЦНС.

Крім того, нещодавно Луганська ОВА повідомляла, що силові структури рашистів зробили запит до усіх військкоматів у так званій «лнр» стосовно інформації про осіб, що одержали громадянство рф, але повторно не стали на військовий облік. Таких чоловіків з окупованої Луганщини позбавлятимуть російського громадянства.

Це вимога ухваленого нещодавно кремлем закону. Її застосовуватимуть одразу після перевірки документів, де буде відсутня свіжа позначка з військкомату, — зазначили в ОВА. — Тож, за одержання паспорта рф тепер потрібно віддати «долг родине».

Источник: Ракурс


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