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В российской армии возросло дезертирство, фото: РИА «Мелитополь»
Дезертирство в российской армии резко возросло — ЦНСhttps://racurs.ua/n199264-dezertirstvo-v-rossiyskoy-armii-rezko-vozroslo-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині збільшилася кількість дезертирів серед розміщених там російських військових.
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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що про збільшення кількості дезертирів свідчать рейди російської військової поліції, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини.
Зокрема, в Старобільську поліціянти загарбників влаштовують перевірку документів ледве не кожному перехожому чоловічої статі, — наголошують у ЦНС.
Крім того, нещодавно Луганська ОВА повідомляла, що силові структури рашистів зробили запит до усіх військкоматів у так званій «лнр» стосовно інформації про осіб, що одержали громадянство рф, але повторно не стали на військовий облік. Таких чоловіків з окупованої Луганщини позбавлятимуть російського громадянства.
Це вимога ухваленого нещодавно кремлем закону. Її застосовуватимуть одразу після перевірки документів, де буде відсутня свіжа позначка з військкомату, — зазначили в ОВА. — Тож, за одержання паспорта рф тепер потрібно віддати «долг родине».
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