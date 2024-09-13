У російській армії зросло дезертирство, фото: РІА «Мелітополь»

https://racurs.ua/ua/n199264-dezertyrstvo-v-rosiyskiy-armiyi-rizko-zroslo-cns.html

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На тимчасово окупованій Луганщині збільшилася кількість дезертирів серед розміщених там російських військових.

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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що про збільшення кількості дезертирів свідчать рейди російської військової поліції, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини.

Зокрема, в Старобільську поліціянти загарбників влаштовують перевірку документів ледве не кожному перехожому чоловічої статі, — наголошують у ЦНС.

Крім того, нещодавно Луганська ОВА повідомляла, що силові структури рашистів зробили запит до усіх військкоматів у так званій «лнр» стосовно інформації про осіб, що одержали громадянство рф, але повторно не стали на військовий облік. Таких чоловіків з окупованої Луганщини позбавлятимуть російського громадянства.