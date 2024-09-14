Перестрелка с полицией в Хмельницкой области. Фото: полиция

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Ракурс

Перестрілку з поліцією влаштував чоловік у Хмельницькій області.

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Інцидент трапився вночі 14 вересня в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Патрульні зупинили автомобіль місцевого жителя, бо той рухався під час комендантської години. З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння — «Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі. Про це повідомила Національна поліція.

На порушника склали адмінпротокол. Після того водій пішов додому, але біля авто залишився його товариш. Незабаром чоловік повернувся на місце події з автоматом Калашникова в руках й відкрив вогонь по патрульних.

Зловмисник поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу. На підмогу патрульним прибув спецпідрозділ КОРД, у яких чоловік теж стріляв.

Внаслідок перестрілки було пошкоджено дві машини поліції. Поранений правоохоронець перебуває у важкому стані. Стрілка затримали.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 вересня в селі Добриводи поблизу Збаража Тернопільської області 45-річний військовослужбовець ЗСУ влаштував стрілянину. Внаслідок цього двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.