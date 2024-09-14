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рф активизировала переброску резервов под Угледар. Фото: Петр Андрющенко
Враг активизировал переброску резервов под Угледар (ФОТО)https://racurs.ua/n199281-vrag-aktiviziroval-perebrosku-rezervov-pod-ugledar-foto.htmlРакурс
Російське командування активізувало перекидання резервів на Вугледарський напрямок.
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На Приазов’ї спостерігається стрімка активізація руху резервів саме на напрямок «Вугледар — Курахове». Зокрема, вантажівки з боєкомплектом та живою силою йдуть з Новоазовська через Маріуполь. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
Зазначається, що колони росіян охороняють. В окупованому Маріуполі виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцейських та військової поліції.
Також українці зафіксували колону з тралів, завантажених гусенічною військовою технікою, на другому напрямку. Вони рухаються з Мелітополя через Мангуш та Нікольське в об’їзд Маріуполя на північ.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що російські окупанти запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Українська влада вважає, що це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян.
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