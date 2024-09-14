рф активізувала перекидання резервів під Вугледар. Фото: Петро Андрющенко

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Російське командування активізувало перекидання резервів на Вугледарський напрямок.

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На Приазов’ї спостерігається стрімка активізація руху резервів саме на напрямок «Вугледар — Курахове». Зокрема, вантажівки з боєкомплектом та живою силою йдуть з Новоазовська через Маріуполь. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Зазначається, що колони росіян охороняють. В окупованому Маріуполі виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцейських та військової поліції.

Також українці зафіксували колону з тралів, завантажених гусенічною військовою технікою, на другому напрямку. Вони рухаються з Мелітополя через Мангуш та Нікольське в об’їзд Маріуполя на північ.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що російські окупанти запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Українська влада вважає, що це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян.