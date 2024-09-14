Ракурсhttps://racurs.ua/
Фото разрушенных мостов в Курской области. Фото: Минобороны Британии
Британская разведка опубликовала фото разрушенных мостов в Курской областиhttps://racurs.ua/n199285-britanskaya-razvedka-opublikovala-foto-razrushennyh-mostov-v-kurskoy-oblasti.htmlРакурс
Збройні сили України зруйнували низку мостів та понтонних переправ росіян у Курській області.
.
Україна продовжує перешкоджати логістиці ворога в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі Х.
Також британська розвідка показала нові супутникові знімки зруйнованих мостів.
Нагадаємо, у Сили спецоперацій ЗСУ показали, як професійно знищують інженерну техніки в Курській області, а також виявляють та корегують вогонь «Хаймарсів» по мостах та понтонних переправах.
Загрузка...