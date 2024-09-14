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Ракурс
Фото разрушенных мостов в Курской области. Фото: Минобороны Британии

Британская разведка опубликовала фото разрушенных мостов в Курской области

14 сен 2024, 14:31
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Збройні сили України зруйнували низку мостів та понтонних переправ росіян у Курській області.


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Україна продовжує перешкоджати логістиці ворога в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі Х.

Також британська розвідка показала нові супутникові знімки зруйнованих мостів.

Фото зруйнованих мостів у Курській області. Фото: Міноборони Британії

Фото зруйнованих мостів у Курській області. Фото: Міноборони Британії

Фото зруйнованих мостів у Курській області. Фото: Міноборони Британії

Нагадаємо, у Сили спецоперацій ЗСУ показали, як професійно знищують інженерну техніки в Курській області, а також виявляють та корегують вогонь «Хаймарсів» по мостах та понтонних переправах.

Источник: Ракурс


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