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Командування ССО показало, куди на Курщині "зникають" понтони росіян
Спецпризначенці показали, куди на Курщині «зникають» понтони росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198510-specpryznachenci-pokazaly-kudy-na-kurschyni-znykaut-pontony-rosiyan-video.htmlРакурс
Командування Сил спецоперацій показало куди на Курщині «зникають» понтони росіян.
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На відео показані ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню «Хаймарсів» по мостах та понтонних переправах.
Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.