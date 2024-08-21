Спецназовцы показали, куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян

https://racurs.ua/n198510-specnazovcy-pokazali-kuda-na-kurschine-ischezaut-pontony-rossiyan-video.html

Ракурс

Командування Сил спецоперацій показало куди на Курщині «зникають» понтони росіян.

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На відео показані ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню «Хаймарсів» по мостах та понтонних переправах.

Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.