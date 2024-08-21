Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спецназовцы показали, куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян

Спецназовцы показали, куда на Курщине «исчезают» понтоны россиян (ВИДЕО)

21 авг 2024, 11:11
999

Командування Сил спецоперацій показало куди на Курщині «зникають» понтони росіян.


.

На відео показані ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню «Хаймарсів» по мостах та понтонних переправах.

Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров