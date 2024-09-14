Фото зруйнованих мостів у Курській області. Фото: Міноборони Британії

https://racurs.ua/ua/n199285-brytanska-rozvidka-opublikuvala-foto-zruynovanyh-mostiv-u-kurskiy-oblasti.html

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Збройні сили України зруйнували низку мостів та понтонних переправ росіян у Курській області.

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Україна продовжує перешкоджати логістиці ворога в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі Х.

Також британська розвідка показала нові супутникові знімки зруйнованих мостів.

Нагадаємо, у Сили спецоперацій ЗСУ показали, як професійно знищують інженерну техніки в Курській області, а також виявляють та корегують вогонь «Хаймарсів» по мостах та понтонних переправах.