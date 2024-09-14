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Ракурс
Украина вернула из плена еще 103 военных. Фото: Координационный штаб

Украина вернула из российского плена еще 103 военных (ФОТО)

14 сен 2024, 14:50
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Обмін полоненими 14 вересня відбувся між Україною та російською федерацією.


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Україна змогла повернути з російського полону 103 військових. Серед них 82 рядових та сержантів та 21 офіцер Збройних сил України, Національної гвардії України, Прикордонної служби та Нацполіції. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Додому повернулися захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що переважна більшість звільнених — люди, які утримувалися в полоні з перших днів війни.

Україна повернула з полону ще 103 військових. Фото: Координаційний штаб

Україна повернула з полону ще 103 військових. Фото: Координаційний штаб

Україна повернула з полону ще 103 військових. Фото: Координаційний штаб

Україна повернула з полону ще 103 військових. Фото: Координаційний штаб

Україна повернула з полону ще 103 військових. Фото: Координаційний штаб

Україна повернула з полону ще 103 військових. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що з російського полону вдалося повернути 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» Нацгвардії, а зараз 12-ї бригади «Азов». Серед звільнених — військовий медик Віктор Івчук, Герой України, та Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала у Крим до свого хворого батька.

Источник: Ракурс


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