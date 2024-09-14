Кабмин подал в Раду проект Госбюджета-2025

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Правительство подало в совет проект бюджета на следующий год, фото: PxHere
Кабмин подал в Раду проект Госбюджета-2025https://racurs.ua/n199287-kabmin-podal-v-radu-proekt-gosbudjeta-2025.htmlРакурс
Кабінет міністрів сьогодні, 14 вересня, подав до Верховної Ради проект держбюджету на 2025 рік.
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Про це повідомляється на сайті Ради.
У пояснювальній записці документа зазначається, що:
- за підсумками 2023 року Державна служба статистики України зафіксувала зростання реального ВВП на рівні 5,3%;
- у першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5% порівняно з відповідним періодом 2023 року;
- за підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки — зростання реального ВВП на рівні 2,7%.
Зазначається, що основними драйверами економічного відновлення на початку року залишались зростання кінцевих споживчих витрат та валового нагромадження основного капіталу. Зростання обох складових значною мірою підкріплене видатками бюджету.
Разом з тим, війна триває і втрати та збитки, які вона завдає економіці України, не обмежуються лише матеріальними руйнуваннями, але й формують комплекс проблемних явищ та ризиків, які стримуватимуть економічний розвиток країни у прогнозному періоді, — наголошується в пояснювальній записці.
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