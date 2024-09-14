Кабмин подал в Раду проект Госбюджета-2025

Правительство подало в совет проект бюджета на следующий год, фото: PxHere

https://racurs.ua/n199287-kabmin-podal-v-radu-proekt-gosbudjeta-2025.html

Ракурс

Кабінет міністрів сьогодні, 14 вересня, подав до Верховної Ради проект держбюджету на 2025 рік.

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Про це повідомляється на сайті Ради.

У пояснювальній записці документа зазначається, що:

за підсумками 2023 року Державна служба статистики України зафіксувала зростання реального ВВП на рівні 5,3%;

у першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5% порівняно з відповідним періодом 2023 року;

за підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки — зростання реального ВВП на рівні 2,7%.

Зазначається, що основними драйверами економічного відновлення на початку року залишались зростання кінцевих споживчих витрат та валового нагромадження основного капіталу. Зростання обох складових значною мірою підкріплене видатками бюджету.