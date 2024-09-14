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Ракурс
Правительство подало в совет проект бюджета на следующий год, фото: PxHere

Кабмин подал в Раду проект Госбюджета-2025

14 сен 2024, 15:30
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Кабінет міністрів сьогодні, 14 вересня, подав до Верховної Ради проект держбюджету на 2025 рік.


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Про це повідомляється на сайті Ради.

У пояснювальній записці документа зазначається, що:

  • за підсумками 2023 року Державна служба статистики України зафіксувала зростання реального ВВП на рівні 5,3%;
  • у першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5% порівняно з відповідним періодом 2023 року;
  • за підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки — зростання реального ВВП на рівні 2,7%.

Джерело: пояснювальна записка проекту Держбюджету-2025

Зазначається, що основними драйверами економічного відновлення на початку року залишались зростання кінцевих споживчих витрат та валового нагромадження основного капіталу. Зростання обох складових значною мірою підкріплене видатками бюджету.

Разом з тим, війна триває і втрати та збитки, які вона завдає економіці України, не обмежуються лише матеріальними руйнуваннями, але й формують комплекс проблемних явищ та ризиків, які стримуватимуть економічний розвиток країни у прогнозному періоді, — наголошується в пояснювальній записці.

Источник: Ракурс


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