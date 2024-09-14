Пожар в Воронежской области, видео скриншот

https://racurs.ua/n199298-masshtabnyy-lesnoy-pojar-vspyhnul-v-voronejskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Масштабна лісова пожежа спалахнула у Рамонському районі Воронезької області рф.

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Вогонь охопив велику ділянку лісу, дійшов до села Ямне та встиг знищити три приватні будинки. Відповідні відео сьогодні, 14 вересня, публікують російські Telegram-канали.

Зазначається, що точна площа пожежі наразі невідома, з вогнем борються понад 50 пожежників та 17 одиниць техніки, а також пожежний вертоліт.

Інформації про постраждалих наразі не надходила.