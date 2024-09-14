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Ракурс
Пожежа у Воронезькій області, скріншот відео

Потужна лісова пожежа спалахнула у Воронезькій області рф (ВІДЕО)

14 вер 2024, 20:58
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Масштабна лісова пожежа спалахнула у Рамонському районі Воронезької області рф.


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Вогонь охопив велику ділянку лісу, дійшов до села Ямне та встиг знищити три приватні будинки. Відповідні відео сьогодні, 14 вересня, публікують російські Telegram-канали.

Зазначається, що точна площа пожежі наразі невідома, з вогнем борються понад 50 пожежників та 17 одиниць техніки, а також пожежний вертоліт.

Інформації про постраждалих наразі не надходила.

Джерело: Ракурс


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