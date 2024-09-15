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Ракурс
россия заявила о массированной атаке украинских беспилотников

россия заявила о массированной атаке украинских беспилотников

15 сен 2024, 09:18
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Росіяни заявляють, що уночі неділі, 15 вересня, майже 30 безпілотників атакували їхні сім регіонів.


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В атаці традиційно звинувачують Україну.

За даними російського відомства, засоби ППО знищили 29 українських безпілотників, з яких 15 збиті над територією Брянської області, п’ять — над Курською областю, чотири — над Смоленською, два — над Орловською та по одному над територіями Білгородської, Калузької та Ростовської областей.

Источник: Ракурс


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