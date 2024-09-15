Белый дом пропахнет карри, если Харрис победит на выборах - что известно о новой фаворитке Трампа Лоре Лумер

https://racurs.ua/n199313-belyy-dom-propahnet-karri-esli-harris-pobedit-na-vyborah-chto-izvestno-o-novoy-favoritke-trampa.html

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Передвиборча кампанія Дональда Трампа зараз триває не дуже добре, і все більше його прихильників вказують на можливого винуватця — вкрай праву активістку Лору Лумер, яка зближується із Трампом.

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Лумер, наприклад, навіть супроводжувала Трампа на останніх дебатах із Камалою Харріс, проте це, здається, не допомогло кандидату від республіканців, пише Bild.

Лумер дотримується вкрай правих поглядів — настільки, що їй вдалося розлякати праве оточення Трампа. Лумер жартувала про те, що у разі перемоги Камали Харріс на президентських виборах «Білий дім пропахне карі». Також у неє є сумнівна теорію, згідно з якою співачка Тейлор Свіфт почала зустрічати з футболістом Тревісом Келсі тільки для того, щоб перешкодити президентській кампанії Дональда Трампа.

Одна з останніх пропозицій Лумера полягає в тому, щоб змусити агрегатори таксі — такі, наприклад, як Uber — надавати клієнтам можливість замовляти водіїв-немусульман.

Відомий американський політик-республіканець Ліндсі Грем попередив про «токсичний вплив» Лумера на Трампа. Грем написав, що Трампу «краще не дозволяти цьому перерости у велику історію». У відповідь Лумер заявила, що Грем — гей.

Лумер двічі за підтримки Трампа безуспішно балотувалася до Конгресу у Флориді. Активістка називає себе жертвою критично налаштованих щодо неї ЗМІ. 2021 року вона навіть випустила книгу «Loomered. Як я стала найцензурованішою жінкою у світі».

Лумер називає себе журналісткою-розслідувачкою. Вона мріє стати прессекретаркою Дональда Трампа. Але, ймовірно, їхня «дружба» почалася дуже давно. Так, наприклад, у 2015, коли Лора працювала у Project Veritas, організація отримала 10 тис. дол. на благодійній основі від Дональда Трампа.

Project Veritas — це американська організація, заснована Джеймсом О’Кіфом у 2010 році. Готує розслідування та журналістські провокації. Організація відома своїми відео, які знімають прихованою камерою. Фіксують різні інциденти та діяльність, що, на їхню думку, демонструє неетичну або незаконну поведінку осіб та організацій. Project Veritas часто звинувачують у використанні маніпулятивних методів монтажу та в неетичній журналістиці.

У червні 2017 року Лумер разом з Джеком Пособецем — ультраправим активістом та прихильником тодішнього президента Трампа, — намагалася зірвати виставу «Юлій Цезар», у якій проводились паралелі між римським імператором та Трампом. Лумер тоді заарештували та висунули звинувачення у незаконному проникненні та хуліганстві.

У 2023 році мати Лори Лумер — Джоанна Елізабет Лумер — опублікувала на своїй сторінці у Facebook спільні фотографії Лумер та Трампа, а також написала про їхнє спільне відвідування гольф-клубу у Нью-Джерсі. За словами Джоанни, Лора та Трамп — «друзі».

Трамп публікував відео з підписом «Дякую, Лора!». На цьому відео Лора Лумер відповідає на питання про те, чому вона досі самотня. Жінка відверто відповідає, що це через її одержимість Трампом. Одного разу, коли її партнер звернув на це увагу, вона сказала, що Трамп «важливіший».