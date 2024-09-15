ВСУ ударили по скоплению армии рф в Курской области. Фото:

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Ракурс

ЗСУ уразили місце скупчення окупантів у Курській області росії.

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Військові наголосили, що ця атака стала відповіддю на російський обстріл Інституту зв’язку у Полтаві 3 вересня. Відповідне відео 15 вересня підрозділ «Khorne Group» 116-ї окремої механізованої бригади опублікував у Telegram.

Відповідь за полтавське училище зв’язку. Орки перемішалися в купу будівельного сміття. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо, — йдеться в дописі до відео.

Telegram-канал Nexta поінформував, що для удару по розташуванню ворог ЗСУ використали бомби GBU-39.

Як відомо, армія рф 3 вересня завдала ракетного удару по Полтаві. Одна з них влучила в одну з будівель Інституту зв’язку. За останніми даними, під час удару по Полтаві 58 людей загинули, ще 328 були поранені.

Нагадаємо, 15 вересня в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ продовжують просування Курською областю, зокрема українські підрозділи зафіксували у Веселому Глушківського району. Ворог також підтвердив просування Сил оборони України одразу на декількох напрямках. Водночас армія росії увійшла в західну частину Любимівки.