пути увеличил штатную численность террористической армии рф на 180 тысяч

https://racurs.ua/n199352-puti-uvelichil-shtatnuu-chislennost-terroristicheskoy-armii-rf-na-180-tysyach.html

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Диктатор росії володимир путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил рф. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

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Згідно з указом, штатна чисельність ЗС росії складе 2 млн 389 тис. 130 осіб, у тому числі 1,5 млн військовослужбовців. Указ набирає чинності з грудня 2024 року.

У попередньому аналогічному указі, підписаному путіним у грудні 2023 року, штатна чисельність Збройних сил рф збільшувалася до 2 млн 209 тис. 130 осіб (1 млн 329 тис. військовослужбовців).

Таким чином, путін збільшив штатну чисельність армії на 180 тис осіб.

Міноборони росії поки що не коментувало новий указ путіна. Після указу диктатора рф від грудня 2023 року у відомстві заявили, що чисельність армії буде збільшена за рахунок «громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом», тому «істотного збільшення призову громадян на строкову військову службу не планується, проведення мобілізації не передбачено».

У міністерстві пояснили збільшення чисельності армії «зростанням загроз для країни, пов’язаних з проведенням СВО і розширенням НАТО».

До цього путін збільшував чисельність армії у серпні 2022 року. На той момент у росії діяв указ 2017 року — за ним штат армії становив 1 млн 13 тис. 628 військових, ця цифра була актуальною на момент початку війни, зазначає «Російська служба Бі-бі-сі».