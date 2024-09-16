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Ракурс
В Курской области объявили обязательную эвакуацию россиян из двух районов

В Курской области объявили обязательную эвакуацию россиян из двух районов

16 сен 2024, 16:45
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У Курській області терористичної федерації оголосили обовʼязкову евакуацію з Рильського і Хомутовського районів.


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Йдеться про населені пункти, розташовані у 15-кілометровій прикордонній зоні. Евакуацію проводитимуть для «безпеки» цивільних.

Тим часом українські військові розповіли про ситуацію на Курщині.

Наразі ситуація склалася доволі напружена — ворог штурмує активно, застосовуючи бронетехніку, штурмові групи, артилерію, FPV-дрони, керовані авіабомби. Однак при цьому всьому на деяких інших ділянках фронту наші сили просуваються і захоплюють нові локації, — розповів в ефірі Радіо Свобода командир взводу 3-го батальйону «Нахтігаль» Василь Галамай.

Пресофіцер іншого підрозділу, який воює у Курській області, Олексій Дмитрашківський підтвердив успіх ЗСУ на деяких ділянках у Курській області.

Натомість контрнаступ російських сил, каже, був не надто успішним. Обоє військових говорять про масові обстріли з боку російських військ цивільних об'єктів у Курській області.

Источник: Ракурс


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