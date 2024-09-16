В Курской области объявили обязательную эвакуацию россиян из двух районов

https://racurs.ua/n199353-v-kurskoy-oblasti-obyavili-obyazatelnuu-evakuaciu-rossiyan-iz-dvuh-rayonov.html

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У Курській області терористичної федерації оголосили обовʼязкову евакуацію з Рильського і Хомутовського районів.

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Йдеться про населені пункти, розташовані у 15-кілометровій прикордонній зоні. Евакуацію проводитимуть для «безпеки» цивільних.

Тим часом українські військові розповіли про ситуацію на Курщині.

Наразі ситуація склалася доволі напружена — ворог штурмує активно, застосовуючи бронетехніку, штурмові групи, артилерію, FPV-дрони, керовані авіабомби. Однак при цьому всьому на деяких інших ділянках фронту наші сили просуваються і захоплюють нові локації, — розповів в ефірі Радіо Свобода командир взводу 3-го батальйону «Нахтігаль» Василь Галамай.

Пресофіцер іншого підрозділу, який воює у Курській області, Олексій Дмитрашківський підтвердив успіх ЗСУ на деяких ділянках у Курській області.

Натомість контрнаступ російських сил, каже, був не надто успішним. Обоє військових говорять про масові обстріли з боку російських військ цивільних об'єктів у Курській області.