В «Азове» и Интернациональном легионе прокомментировали заявления о связи с подозреваемым в стрельбе возле гольф-клуба Трампа

https://racurs.ua/n199362-v-azove-i-internacionalnom-legione-prokommentirovali-zayavleniya-o-svyazi-s-podozrevaemym.html

Ракурс

В «Азові» та Інтернаціональному легіоні заперечили звʼязок з Раяном Веслі Раутом — підозрюваним у стрілянині біля гольф-клубу Дональда Трампа.

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Інформація про начебто причетність Раута до «Азову» поширилася через відео з мітингу в Києві на підтримку бригади від 2022 року — він є на цьому відео.

А про начебто причетність Раута до Інтернаціонального легіону заговорили через акцію, де він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні. Також він хотів вербувати бійців до легіону, однак там його пропозицію ігнорували.

Ми вважаємо, що поширення наративу про можливий звʼязок між «Азовом» і Раяном Веслі Раутом підіграє російській пропаганді та дискредитує 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України та Сили безпеки і оборони України в цілому", — наголосили в бригаді.

З Інтернаціональним легіоном Раута почали повʼязувати через акцію у 2022 році, на якій він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні.

A video from 2022 of a rally in support of the Mariupol garrison in Kyiv, attended by the suspected Donald Trump assassination attempt, Ryan Wesley Routh, is circulating on social media.



We would like to officially state that Ryan Wesley Routh has no connection to Azov and has… — Azov Brigade (@azov_media) September 16, 2024

Ще тоді в інтервʼю журналістам Раут заявляв, що хотів допомогти вербувати іноземних бійців до легіону, оскільки добровольцем його не взяли через вік, пише Reuters.

Представники легіону в розмові з Reuters повідомили, що Раут «ніколи не був частиною Інтернаціонального легіону, не асоціювався з ним і не був повʼязаний з ним будь-яким чином».

Також представник легіону підтвердив CNN, що Раут надсилав електронні листи з пропозицією набрати іноземних добровольців, але українські військові не сприймали ці пропозиції серйозно.

Вдень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина, сам кандидат в президенти не постраждав. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні.

AFP також згадує, що брала інтерв’ю у Раута в Києві у квітні 2022 року, коли він брав участь у демонстрації на підтримку українців, що залишилися в заблокованому Маріуполі.

путін — терорист, і його треба зупинити. Тому всі мають припинити свої справи і приїхати сюди зараз, — заявив тоді Раут.

Reuters повідомляє, що New York Times також брало інтерв’ю у Раута у 2023 році для матеріалу про американських добровольців, які підтримували військові зусилля України. Тоді Раут розповів, що він провів кілька місяців в Україні у 2022 році і намагався завербувати афганських солдатів, які втекли від талібів, щоб вони воювали в Україні.