В «Азові» та Інтернаціональному легіоні заперечили звʼязок з Раяном Веслі Раутом — підозрюваним у стрілянині біля гольф-клубу Дональда Трампа.

.

Інформація про начебто причетність Раута до «Азову» поширилася через відео з мітингу в Києві на підтримку бригади від 2022 року — він є на цьому відео.

А про начебто причетність Раута до Інтернаціонального легіону заговорили через акцію, де він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні. Також він хотів вербувати бійців до легіону, однак там його пропозицію ігнорували.

З Інтернаціональним легіоном Раута почали повʼязувати через акцію у 2022 році, на якій він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні.

A video from 2022 of a rally in support of the Mariupol garrison in Kyiv, attended by the suspected Donald Trump assassination attempt, Ryan Wesley Routh, is circulating on social media.



We would like to officially state that Ryan Wesley Routh has no connection to Azov and has…