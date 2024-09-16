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В «Азове» и Интернациональном легионе прокомментировали заявления о связи с подозреваемым в стрельбе возле гольф-клуба Трампа
В «Азове» и Интернациональном легионе прокомментировали заявления о связи с подозреваемым в стрельбе возле гольф-клуба Трампаhttps://racurs.ua/n199362-v-azove-i-internacionalnom-legione-prokommentirovali-zayavleniya-o-svyazi-s-podozrevaemym.htmlРакурс
В «Азові» та Інтернаціональному легіоні заперечили звʼязок з Раяном Веслі Раутом — підозрюваним у стрілянині біля гольф-клубу Дональда Трампа.
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Інформація про начебто причетність Раута до «Азову» поширилася через відео з мітингу в Києві на підтримку бригади від 2022 року — він є на цьому відео.
А про начебто причетність Раута до Інтернаціонального легіону заговорили через акцію, де він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні. Також він хотів вербувати бійців до легіону, однак там його пропозицію ігнорували.
Ми вважаємо, що поширення наративу про можливий звʼязок між «Азовом» і Раяном Веслі Раутом підіграє російській пропаганді та дискредитує 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України та Сили безпеки і оборони України в цілому", — наголосили в бригаді.
З Інтернаціональним легіоном Раута почали повʼязувати через акцію у 2022 році, на якій він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні.
A video from 2022 of a rally in support of the Mariupol garrison in Kyiv, attended by the suspected Donald Trump assassination attempt, Ryan Wesley Routh, is circulating on social media.— Azov Brigade (@azov_media) September 16, 2024
We would like to officially state that Ryan Wesley Routh has no connection to Azov and has…
Ще тоді в інтервʼю журналістам Раут заявляв, що хотів допомогти вербувати іноземних бійців до легіону, оскільки добровольцем його не взяли через вік, пише Reuters.
Представники легіону в розмові з Reuters повідомили, що Раут «ніколи не був частиною Інтернаціонального легіону, не асоціювався з ним і не був повʼязаний з ним будь-яким чином».
Також представник легіону підтвердив CNN, що Раут надсилав електронні листи з пропозицією набрати іноземних добровольців, але українські військові не сприймали ці пропозиції серйозно.
Вдень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина, сам кандидат в президенти не постраждав. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні.
AFP також згадує, що брала інтерв’ю у Раута в Києві у квітні 2022 року, коли він брав участь у демонстрації на підтримку українців, що залишилися в заблокованому Маріуполі.
путін — терорист, і його треба зупинити. Тому всі мають припинити свої справи і приїхати сюди зараз, — заявив тоді Раут.
Reuters повідомляє, що New York Times також брало інтерв’ю у Раута у 2023 році для матеріалу про американських добровольців, які підтримували військові зусилля України. Тоді Раут розповів, що він провів кілька місяців в Україні у 2022 році і намагався завербувати афганських солдатів, які втекли від талібів, щоб вони воювали в Україні.
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