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В Офисе президента заявили, что в США требуют от Зеленского мобилизовать юношей в возрасте 18-25 лет
В Офисе президента заявили, что в США требуют от Зеленского мобилизовать юношей в возрасте 18−25 летhttps://racurs.ua/n200267-v-ofise-prezidenta-zayavili-chto-v-ssha-trebuut-ot-zelenskogo-mobilizovat-unoshey-v-vozraste.htmlРакурс
США вимагають від Зеленського мобілізували юнаків у віці 18−25 років.
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Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у соцмережах.
Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років, — написав Лещенко.
За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років.
Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку, — додав він.
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