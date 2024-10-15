В Офисе президента заявили, что в США требуют от Зеленского мобилизовать юношей в возрасте 18-25 лет

https://racurs.ua/n200267-v-ofise-prezidenta-zayavili-chto-v-ssha-trebuut-ot-zelenskogo-mobilizovat-unoshey-v-vozraste.html

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США вимагають від Зеленського мобілізували юнаків у віці 18−25 років.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у соцмережах.

Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років, — написав Лещенко.

За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років.