В Офісі президента заявили, що у США вимагають від Зеленського мобілізувати юнаків у віці 18-25 років

https://racurs.ua/ua/n200267-v-ofisi-prezydenta-zayavyly-scho-u-ssha-vymagaut-vid-zelenskogo-mobilizuvaty-unakiv-u-vici-18-25.html

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США вимагають від Зеленського мобілізували юнаків у віці 18−25 років.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у соцмережах.

Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років, — написав Лещенко.

За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років.