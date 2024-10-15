Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Офісі президента заявили, що у США вимагають від Зеленського мобілізувати юнаків у віці 18-25 років

В Офісі президента заявили, що у США вимагають від Зеленського мобілізувати юнаків у віці 18−25 років

15 жов 2024, 17:38
999

США вимагають від Зеленського мобілізували юнаків у віці 18−25 років.


.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у соцмережах.

Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років, — написав Лещенко.

За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років.

Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів