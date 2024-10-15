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В Офісі президента заявили, що у США вимагають від Зеленського мобілізувати юнаків у віці 18-25 років
В Офісі президента заявили, що у США вимагають від Зеленського мобілізувати юнаків у віці 18−25 роківhttps://racurs.ua/ua/n200267-v-ofisi-prezydenta-zayavyly-scho-u-ssha-vymagaut-vid-zelenskogo-mobilizuvaty-unakiv-u-vici-18-25.htmlРакурс
США вимагають від Зеленського мобілізували юнаків у віці 18−25 років.
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Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у соцмережах.
Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років, — написав Лещенко.
За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років.
Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку, — додав він.