ЕС ищет альтернативное решение, чтобы привлечь до 40 млрд евро для Украины без США

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ЄС планує залучити до 40 млрд євро кредитів для України без США.

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Брюссель розробляє альтернативне рішення щодо фінансування, щоб обійти вето Угорщини на продовження заморожування російських активів, повідомила Financial Times з посиланням на трьох осіб, які брали участь у переговорах.

Ініціатива ЄС відбувається на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, які потрібні США для участі в схемі заморожених активів.

Уряд Віктора Орбана, найбільш проросійського лідера ЄС, намагався відкласти рішення щодо схеми заморожених активів до президентських виборів у США 5 листопада.

Кошти призначені для підтримки фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, стикається з дефіцитом фінансування у розмірі 38 млрд доларів у 2025 році.

Україна покладається на іноземну допомогу, щоб продовжувати функціонувати, оскільки росія посилює атаки на її інфраструктуру.

Згідно з проектом законодавчої пропозиції, з яким ознайомилася FT, ЄС планує виділити Україні невизначену кількість мільярдів кредитів ще до кінця 2024 року.

Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності, що позбавить Будапешт права вето.

За словами чиновників, остаточна сума може становити від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами.

У червні лідери G7 домовилися надати Україні кредит у розмірі 50 млрд дол., який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських золотовалютних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США нададуть по 20 млрд, а решту 10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія і Канада.

Але США, щоб забезпечити стабільний потік доходів для обслуговування кредиту, зажадали гарантій того, що російські активи, більшість з яких знаходяться в Європі, залишаться замороженими.

Комісія, своєю чергою, запропонувала подовжити термін дії санкцій блоку, що заморожують російські активи, з нинішнього шестимісячного періоду до 36 місяців, щоб забезпечити більшу юридичну визначеність.

Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на п’ять років.

Однак Орбан, який у минулому накладав вето на підтримку України з боку ЄС, наразі блокує таке продовження.

Представник угорського уряду заявив послам ЄС у Брюсселі в понеділок, що це питання доведеться вирішувати після виборів у США.

Як альтернативу, ЄС зараз розглядає можливість надання кредитів у рамках існуючого пакету фінансової підтримки, термін дії якого спливає наприкінці цього року.

Ця схема передбачала б збільшення загальних запозичень блоку і була б підтримана спільним бюджетом ЄС.

План ЄС передбачає надання частини з 20 млрд дол., які мали надійти від Вашингтона згідно з початковою пропозицією G7, якщо адміністрація Байдена не зможе надати кредит до виборів. Брюссельські чиновники сподіваються, що Вашингтон все ж таки надасть кошти, зменшивши таким чином ризики для ЄС.

В іншому випадку Брюссель має розпочати роботу в найближчі кілька тижнів, щоб вчасно подолати всі необхідні законодавчі перепони, адже термін дії пакету підтримки України спливає наприкінці року.