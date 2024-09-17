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Ракурс
ЄС планує альтернативне рішення, щоб залучити до 40 млрд євро для України без США

ЄС шукає альтернативне рішення, щоб залучити до 40 млрд євро для України без США

17 вер 2024, 08:17
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ЄС планує залучити до 40 млрд євро кредитів для України без США.


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Брюссель розробляє альтернативне рішення щодо фінансування, щоб обійти вето Угорщини на продовження заморожування російських активів, повідомила Financial Times з посиланням на трьох осіб, які брали участь у переговорах.

Ініціатива ЄС відбувається на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, які потрібні США для участі в схемі заморожених активів.

Уряд Віктора Орбана, найбільш проросійського лідера ЄС, намагався відкласти рішення щодо схеми заморожених активів до президентських виборів у США 5 листопада.

Кошти призначені для підтримки фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, стикається з дефіцитом фінансування у розмірі 38 млрд доларів у 2025 році.

Україна покладається на іноземну допомогу, щоб продовжувати функціонувати, оскільки росія посилює атаки на її інфраструктуру.

Згідно з проектом законодавчої пропозиції, з яким ознайомилася FT, ЄС планує виділити Україні невизначену кількість мільярдів кредитів ще до кінця 2024 року.

Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності, що позбавить Будапешт права вето.

За словами чиновників, остаточна сума може становити від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами.

У червні лідери G7 домовилися надати Україні кредит у розмірі 50 млрд дол., який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських золотовалютних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США нададуть по 20 млрд, а решту 10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія і Канада.

Але США, щоб забезпечити стабільний потік доходів для обслуговування кредиту, зажадали гарантій того, що російські активи, більшість з яких знаходяться в Європі, залишаться замороженими.

Комісія, своєю чергою, запропонувала подовжити термін дії санкцій блоку, що заморожують російські активи, з нинішнього шестимісячного періоду до 36 місяців, щоб забезпечити більшу юридичну визначеність.

Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на п’ять років.

Однак Орбан, який у минулому накладав вето на підтримку України з боку ЄС, наразі блокує таке продовження.

Представник угорського уряду заявив послам ЄС у Брюсселі в понеділок, що це питання доведеться вирішувати після виборів у США.

Як альтернативу, ЄС зараз розглядає можливість надання кредитів у рамках існуючого пакету фінансової підтримки, термін дії якого спливає наприкінці цього року.

Ця схема передбачала б збільшення загальних запозичень блоку і була б підтримана спільним бюджетом ЄС.

План ЄС передбачає надання частини з 20 млрд дол., які мали надійти від Вашингтона згідно з початковою пропозицією G7, якщо адміністрація Байдена не зможе надати кредит до виборів. Брюссельські чиновники сподіваються, що Вашингтон все ж таки надасть кошти, зменшивши таким чином ризики для ЄС.

В іншому випадку Брюссель має розпочати роботу в найближчі кілька тижнів, щоб вчасно подолати всі необхідні законодавчі перепони, адже термін дії пакету підтримки України спливає наприкінці року.

Джерело: Ракурс


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