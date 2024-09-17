Россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками

https://racurs.ua/n199370-rossiyane-kaznili-mechom-bezorujnogo-ukrainskogo-voennoplennogo-s-perevyazannymi-skotchem-rukami.html

Ракурс

Росіяни стратили мечем українського військовополоненого.

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Про це повідомив 17 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він також наголосив, що такі показові страти спрямовані на деморалізацію українського суспільства.

У мережі ширяться фото вбитого українського військового зі скотчем на руках, у його груди ввіткнули меч із написом «За Курск».

Лубінець вже звернувся до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони росії.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні в своїх звітах вказувала, що Росія продовжує катувати і страчувати українських військовополонених.