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Ракурс
Урсула фон дер Ляен представила всех 26 кандидатов в еврокомиссары

Урсула фон дер Ляен раздала посты в команде Еврокомиссии

17 сен 2024, 13:22
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Урсула фон дер Ляєн 17 вересня представила всіх 26 кандидатів у єврокомісари.


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Експрем'єрка Естонії Кая Каллас претендує на посаду головної дипломатки Єврокомісії. За час її премʼєрства Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти росії й трималася твердої антикремлівської позиції.

Єврокомісаром із бюджету, що готуватиме наступний довгостроковий кошторис ЄС (частиною поточного став макрофін для України) стає Пйотр Серафін від Польщі. У попередньому складі Єврокомісії її кандидат мав портфель, пов’язаний із сільським господарством — чутлива тема взаємин між Україною і ЄС. У цій колегії він дістається представнику Люксембургу Крістоф Гансену.

На іншу важливу для України посаду — комісара з розширення блоку — претендує представниця Словенії Марта Кос. Раніше за розширення відповідав представник Угорщини, але через позицію щодо України блок вирішив дати йому іншу посаду. У разі призначення Кос вона також відповідатиме за відновлення України.

Повний перелік кандидатів у єврокомісари такий:

  • Урсула фон дер Ляєн (Німеччина): президент Європейської комісії
  • Тереза ​​Рібера (Іспанія): виконавчий віце-президент з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу
  • Хенна Віркунен (Фінляндія): виконавчий віце-президент з технічного суверенітету, безпеки та демократії
  • Стефан Сежурне (Франція): виконавчий віце-президент із питань процвітання та промислової стратегії
  • Роксана Мінзату (Румунія): Виконавчий віце-президент з персоналу, навичок і готовності
  • Рафаеле Фітто (Італія): Виконавчий віце-президент з питань згуртованості та реформ
  • Кая Каллас (Естонія): Верховний представник із зовнішньої політики та політики безпеки
  • Магнус Бруннер (Австрія): внутрішні справи та міграція
  • Хаджа Лахбіб (Бельгія): готовність, управління кризовими ситуаціями, рівність
  • Катерина Захарієва (Болгарія): Стартапи, дослідження та інновації
  • Dubravka Šuica (Хорватія): Середземномор’я. Відповідає за відносини з середземноморськими сусідами на Близькому Сході та в Північній Африці.
  • Костас Кадіс (Кіпр): рибальство та океани
  • Йозеф Сікела (Чехія): Міжнародне партнерство. Це охоплює міжнародні витрати на розвиток і конкурента ЄС китайській ініціативі «Один пояс, один шлях».
  • Ден Йоргенсен (Данія): енергетика та житло
  • Апостолос Цицікостас (Греція): Сталий транспорт і туризм
  • Олівер Варгеї (Угорщина): Здоров’я та добробут тварин
  • Майкл МакГрат (Ірландія): Демократія, справедливість і верховенство права
  • Валдіс Домбровскіс (Латвія): Економія та продуктивність, впровадження та спрощення
  • Андріус Кубілюс (Литва): Оборона і космос
  • Крістоф Гансен (Люксембург): сільське господарство та продовольство
  • Глен Мікаллеф (Мальта): Справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт
  • Wopke Hoekstra (Нідерланди): клімат, чистий нуль і чисте зростання
  • Пьотр Серафін (Польща): бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління
  • Марія Луїс Альбукерке (Португалія): фінансові послуги
  • Марош Шефчович (Словаччина): Торгово-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість
  • Марта Кос (Словенія): Розширення
  • Джессіка Розволл (Швеція): Довкілля, водостійкість і конкурентоспроможна економіка.

Источник: Ракурс


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