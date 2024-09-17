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Урсула фон дер Ляен представила всех 26 кандидатов в еврокомиссары
Урсула фон дер Ляен раздала посты в команде Еврокомиссииhttps://racurs.ua/n199378-ursula-fon-der-lyaen-razdala-posty-v-komande-evrokomissii.htmlРакурс
Урсула фон дер Ляєн 17 вересня представила всіх 26 кандидатів у єврокомісари.
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Експрем'єрка Естонії Кая Каллас претендує на посаду головної дипломатки Єврокомісії. За час її премʼєрства Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти росії й трималася твердої антикремлівської позиції.
Єврокомісаром із бюджету, що готуватиме наступний довгостроковий кошторис ЄС (частиною поточного став макрофін для України) стає Пйотр Серафін від Польщі. У попередньому складі Єврокомісії її кандидат мав портфель, пов’язаний із сільським господарством — чутлива тема взаємин між Україною і ЄС. У цій колегії він дістається представнику Люксембургу Крістоф Гансену.
На іншу важливу для України посаду — комісара з розширення блоку — претендує представниця Словенії Марта Кос. Раніше за розширення відповідав представник Угорщини, але через позицію щодо України блок вирішив дати йому іншу посаду. У разі призначення Кос вона також відповідатиме за відновлення України.
Повний перелік кандидатів у єврокомісари такий:
- Урсула фон дер Ляєн (Німеччина): президент Європейської комісії
- Тереза Рібера (Іспанія): виконавчий віце-президент з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу
- Хенна Віркунен (Фінляндія): виконавчий віце-президент з технічного суверенітету, безпеки та демократії
- Стефан Сежурне (Франція): виконавчий віце-президент із питань процвітання та промислової стратегії
- Роксана Мінзату (Румунія): Виконавчий віце-президент з персоналу, навичок і готовності
- Рафаеле Фітто (Італія): Виконавчий віце-президент з питань згуртованості та реформ
- Кая Каллас (Естонія): Верховний представник із зовнішньої політики та політики безпеки
- Магнус Бруннер (Австрія): внутрішні справи та міграція
- Хаджа Лахбіб (Бельгія): готовність, управління кризовими ситуаціями, рівність
- Катерина Захарієва (Болгарія): Стартапи, дослідження та інновації
- Dubravka Šuica (Хорватія): Середземномор’я. Відповідає за відносини з середземноморськими сусідами на Близькому Сході та в Північній Африці.
- Костас Кадіс (Кіпр): рибальство та океани
- Йозеф Сікела (Чехія): Міжнародне партнерство. Це охоплює міжнародні витрати на розвиток і конкурента ЄС китайській ініціативі «Один пояс, один шлях».
- Ден Йоргенсен (Данія): енергетика та житло
- Апостолос Цицікостас (Греція): Сталий транспорт і туризм
- Олівер Варгеї (Угорщина): Здоров’я та добробут тварин
- Майкл МакГрат (Ірландія): Демократія, справедливість і верховенство права
- Валдіс Домбровскіс (Латвія): Економія та продуктивність, впровадження та спрощення
- Андріус Кубілюс (Литва): Оборона і космос
- Крістоф Гансен (Люксембург): сільське господарство та продовольство
- Глен Мікаллеф (Мальта): Справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт
- Wopke Hoekstra (Нідерланди): клімат, чистий нуль і чисте зростання
- Пьотр Серафін (Польща): бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління
- Марія Луїс Альбукерке (Португалія): фінансові послуги
- Марош Шефчович (Словаччина): Торгово-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість
- Марта Кос (Словенія): Розширення
- Джессіка Розволл (Швеція): Довкілля, водостійкість і конкурентоспроможна економіка.
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