Урсула фон дер Ляен представила всех 26 кандидатов в еврокомиссары

https://racurs.ua/n199378-ursula-fon-der-lyaen-razdala-posty-v-komande-evrokomissii.html

Ракурс

Урсула фон дер Ляєн 17 вересня представила всіх 26 кандидатів у єврокомісари.

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Експрем'єрка Естонії Кая Каллас претендує на посаду головної дипломатки Єврокомісії. За час її премʼєрства Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти росії й трималася твердої антикремлівської позиції.

Єврокомісаром із бюджету, що готуватиме наступний довгостроковий кошторис ЄС (частиною поточного став макрофін для України) стає Пйотр Серафін від Польщі. У попередньому складі Єврокомісії її кандидат мав портфель, пов’язаний із сільським господарством — чутлива тема взаємин між Україною і ЄС. У цій колегії він дістається представнику Люксембургу Крістоф Гансену.

На іншу важливу для України посаду — комісара з розширення блоку — претендує представниця Словенії Марта Кос. Раніше за розширення відповідав представник Угорщини, але через позицію щодо України блок вирішив дати йому іншу посаду. У разі призначення Кос вона також відповідатиме за відновлення України.

Повний перелік кандидатів у єврокомісари такий: