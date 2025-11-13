ЕК отреагировала на спецоперацию НАБУ. Фото:

Ракурс

Європейська комісія відреагувала на гучну спецоперацію «Мідас».

Ця операція з викриття корупції у сфері енергетики в Україні засвідчує, що в Україні «існують і працюють» антикорупційні органи. У Брюсселі цій сфері приділяють особливу увагу. Про це 13 листопада на прес-конференції заявила речник Єврокомісії Паула Піньо, передає Guardian.

Я вважаю дуже важливим підкреслити, що розслідування, які проводяться в Україні, показують, що антикорупційні заходи працюють, й існують інституції, які саме з нею боротимуться. І це, очевидно, та сфера, якій ми приділяємо особливу увагу також у контексті процесу приєднання, — зазначила вона.

А високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала корупційний скандал в українській енергетиці «надзвичайно прикрим». Дипломат наголосила, що під час війни в Україні в цій державі немає місця для корупції.

Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони справді діяли дуже швидко й поставилися до цього дуже серйозно, — розповіла Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

Нагадаємо, днями НАБУ заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. Злочинна організація регулярно вимагала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів.

Ці кошти легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього нардепа, який наразі є сенатором Росії Андрія Деркача. У САП заявили про причетність до незаконної схеми бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча, який упродовж 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Сьогодні президент Володимир Зеленський запровадив трирічні санкції РНБО проти Міндіча та Олександра Цукермана.

Джерело: Guardian