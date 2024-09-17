Штаб Камалы Гаррис запустил рекламу, нацеленную на американцев восточноевропейского происхождения

https://racurs.ua/n199380-shtab-kamaly-garris-zapustil-reklamu-nacelennuu-na-amerikancev-vostochnoevropeyskogo-proishojdeniya.html

Ракурс

Прихильники Гарріс запустили рекламу, націлену на американців східноєвропейського походження.

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За повідомленням Politico, супер-комітет політичної дії «America's Future Majority Fund», який підтримує демократів, запустив нову рекламну кампанію, спрямовану на мобілізацію виборців із польським, українським та литовським корінням. Реклама буде транслюватися у Пенсильванії, а потім у Мічигані та Вісконсині — штатах, які традиційно відіграють вирішальну роль у президентських виборах.

Рекламні ролики націлені на те, щоб переконати виборців, що Трамп, у разі своєї перемоги, залишить Україну та союзників на східному фланзі НАТО без підтримки, тоді як Гарріс готова протистояти владіміру путіну й підтримувати Україну.

Рекламна кампанія відповідає стратегії демократів, яка пов’язана із цілеспрямованим зверненням до громад виборців, для яких війна в Україні має більш особистий резонанс.

В Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині, на які орієнтована реклама, проживає значна кількість американців із східноєвропейським корінням, зокрема понад 2 млн польських американців і трохи більше ніж 150 тис. американців українського походження.

Автори рекламної кампанії також врахували результати попередніх виборів. У 2020 році Байден переміг Трампа в Пенсильванії з різницею у 80 тис. голосів, Мічигані — 154 тис. голосів і Вісконсині — 20 тис. голосів. У цьогорічних президентських перегонах, які, як очікується, будуть дуже конкурентними, голоси американців східноєвропейського походження у цих ключових штатах можуть стати вирішальними.

Водночас не існує соціологічних опитувань, які б фокусувалися на цих групах американців, а також на тому, чи є війна в Україні рушійним фактором у їхніх рішеннях щодо голосування. Нове опитування, проведене Інститутом Катона та YouGov, показало, що виборці в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані з невеликим відривом вважають, що Трамп має більше шансів врегулювати війну в Україні.